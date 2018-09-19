Суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум суткам ареста основателя и главреда журнала moloko plus Павла Никулина
Суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум суткам ареста основателя и главного редактора журнала moloko plus Павла Никулина. Судья Ольга Колягина признала его виновным в неповиновении законным требованиям полицейских. Журналиста освободили в зале суда, поскольку двое суток он провел в ОВД. Его задержали в воскресенье на презентации очередного номера альманаха, посвященного революции.
Сам Никулин пояснял, что он отказался показывать документы полицейским, поскольку те не могли ответить, на основании каких статей закона они действовали.
Комментарии3
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venq 19 сентября 2018 | 07:54
"он отказался показывать документы полицейским"
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а в царской России вполне мог бы надавать полицейским перчатками по щекам, если бы оказался выше их по табелю о рангах. :D
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 07:56
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
serjo1977 19 сентября 2018 | 07:58
на основании каких статей закона они действовали.
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На основании статьи Закона Джунглей, гласящей, что кто не во власти, тот терпила.