Российский гражданин, которого полиция Украины называет близким к главе Чечни Рамзану Кадырову, задержан в Киеве
Источники «Коммерсанта» в СБУ говорят, что это Адам Цицулаев, сын бывшего представителя Чечни на Украине. В его машине, как говорят силовики, обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, который отправлен на экспертизу.
По оперативным данным, задержанный планировал заниматься вымогательством.
Комментарии9
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kir_pich_101 19 сентября 2018 | 07:49
Не может быть!
Подлая провокация!
Там был ладан.
А сам приехал, чтобы нести разумное, доброе и вечное.
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 08:08
Нехай Рамзанка Дыров сам туда съездит :)
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 07:56
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
serjo1977 19 сентября 2018 | 08:00
yulya__tsikina: Ого! У нашего Патрика серьёзные конкуренты появились... Патрик, смотри: твою клиентуру переманивают!!!
stopkran1969 19 сентября 2018 | 08:04
serjo1977: у них осенний призыв начался
chahtarmukola 19 сентября 2018 | 08:13
serjo1977: ЭТО И ЕСТЬ ПАТРИК...ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ..
igorkot____1 19 сентября 2018 | 08:19
chahtarmukola: Видать патричелло просто сайты попутал. У многостаночников такое случается, видать серьезная у патры запарка.
dvdd 19 сентября 2018 | 08:03
Ох, навлечёт сейчас Украина на себя праведный гнев Шайтана-академика.
stopkran1969 19 сентября 2018 | 08:06
Грязное белье не приняли - решил дома постираться