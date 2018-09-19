Пострадавшими в Солсбери, по некоторым данным, оказались 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж Алекс Кинг. Шапиро является уроженкой Нижнего Новгорода и гражданкой Израиля, пишет британский таблоид The Sun. Она подрабатывает моделью. Шапиро рассказала журналистам, что ее супругу стало плохо в ресторане в Солсбери. Он пошел в туалет, а позже она нашла его лежащим на полу с «пеной у рта». Позже стало плохо и ей.

Газета пишет, что пара могла быть отравлена стрихнином. В полиции в свою очередь отмечают, что пострадавшие не подвергались воздействию нервно-паралитического газа, как Скрипали.