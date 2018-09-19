Пострадавшими в Солсбери, по некоторым данным, оказались 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж Алекс Кинг
Пострадавшими в Солсбери, по некоторым данным, оказались 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж Алекс Кинг. Шапиро является уроженкой Нижнего Новгорода и гражданкой Израиля, пишет британский таблоид The Sun. Она подрабатывает моделью. Шапиро рассказала журналистам, что ее супругу стало плохо в ресторане в Солсбери. Он пошел в туалет, а позже она нашла его лежащим на полу с «пеной у рта». Позже стало плохо и ей.
Газета пишет, что пара могла быть отравлена стрихнином. В полиции в свою очередь отмечают, что пострадавшие не подвергались воздействию нервно-паралитического газа, как Скрипали.
Комментарии4
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sasass 19 сентября 2018 | 07:47
Может двойники Солсберианцев уводят следы в другую сторону...
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 07:48
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
boseal 19 сентября 2018 | 08:07
По моему у британцев завелся свой собственный маньяк, который любит травить людей. Но все сейчас конечно же начнут искать русский след.
waldy 19 сентября 2018 | 08:53
boseal: Скорее всего маньяк сидит в кремле и непрекращающимися отравленичми пытается сбросить с себя обвинения о совершённых им преступлениях. Стандартная тактика преступных сообществ.