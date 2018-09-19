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07:00, 19 сентября 2018

Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона о возврате страховой премии за досрочное погашение кредита

Законопроект в Госдуму внесло правительство. Оно предлагает бонусы за досрочное погашение кредитов. Это будет выражаться в том, что заёмщику вернут часть страховки. Те, кто хоть раз брал кредит, знают, что получить его без страхования жизни, трудоспособности или имущества практически невозможно. Закон это делать не обязывает, но банк может отказать в займе или предложить гораздо более высокую ставку. Сейчас добросовестным россиянам часто отказывают в возврате страховой премии, ссылаясь на Гражданский кодекс. Её не возвращают даже при досрочном погашении кредита. По мнению авторов законопроекта, его принятие поможет достигнуть справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении. В нижней палате есть аналогичный документ, предложенный единороссами. Глава комитета Анатолий Аксаков посоветовал авторам инициативы присоединиться к правительственному законопроекту и подготовить ко второму чтению поправки к документу.

В Госдуме также готовят проект закона, который ограничит россиян в получении кредитов. Банкам и микрофинансовым организациям хотят запретить давать кредиты тем, кто тратят на их погашение более половины дохода семьи.

Комментарии

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yulya_tsikina 19 сентября 2018 | 07:35

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