Следователи не стали требовать ареста высокопоставленных офицеров ФСО по делу о хищениях при строительстве

А двух фигурантов этого дела суд накануне перевел из СИЗО под домашний арест. Как пишет РБК, речь идет о хищении 1,5 млрд. рублей. В материалах фигурируют дом приемов в резиденции «Ново-Огарево», объекты в комплексе госдач «Воробьевы горы» и резиденции «Горки-9», а также комплекс Средних торговых рядов у Красной площади.

Все это показывает, что власть будет еще больше поддерживать лояльных режиму и усиливать давление на неугодных, — считает политик Дмитрий Гудков.

Гудков считает, что сейчас власть фактически действует по закону джунглей.