Следователи не стали требовать ареста высокопоставленных офицеров ФСО по делу о хищениях при строительстве
А двух фигурантов этого дела суд накануне перевел из СИЗО под домашний арест. Как пишет РБК, речь идет о хищении 1,5 млрд. рублей. В материалах фигурируют дом приемов в резиденции «Ново-Огарево», объекты в комплексе госдач «Воробьевы горы» и резиденции «Горки-9», а также комплекс Средних торговых рядов у Красной площади.
Все это показывает, что власть будет еще больше поддерживать лояльных режиму и усиливать давление на неугодных, — считает политик Дмитрий Гудков.
Гудков считает, что сейчас власть фактически действует по закону джунглей.
Комментарии6
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huyt 19 сентября 2018 | 07:12
Да разве они сами себя когда-нибудь накажут? Коррупция на уровне центрально-африканских стран. А по уровню жизни мы на 81 месте в мире. Вот такой итог путинизма, который шагает по стране уже 19 лет.
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 07:17
huyt: это нога- того, кого надо нога!
yralez 19 сентября 2018 | 07:15
Все свои же, воры и потерпевший, следаки и суд.
А ушерб возместят чужие......мы.
lenin3 19 сентября 2018 | 07:27
yralez: а виноваты во всем девки из "Нового величия",вот и будут сидеть...
oleg_andreevich 19 сентября 2018 | 07:22
Расценки у следователей поднялись, инфляция.
perectukin 19 сентября 2018 | 07:36
Ясеньпень ... Вор украл у вора. Крыша то та еще , кто же их посадит.
Наверняка позвонку Гаранта их под домашний арест, такие ценные кадры терять нельзя.
А кто главВора будет защищать ?
Недолго уж осталось.