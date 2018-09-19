Комиссия «Роскосмоса» будет изучать обстоятельства повреждения корабля «Союз МС-09» до конца ноября

Внутренняя проверка в РКК «Энергия» не выявила системных проблем при производстве, сказали в госкорпорации. Члены экипажа на МКС в середине ноября снаружи осмотрят обшивку поврежденного корабля. Им предстоит вскрыть слой теплоизоляции и экран метеоритной защиты. Утечку воздуха на МКС нашли две недели назад. Причиной стало отверстие в корпусе корабля «Союз».

Специалисты пришли к выводу, что его просверлили. В то же время отверстие не угрожало возвращению космонавтов на Землю.