Комиссия «Роскосмоса» будет изучать обстоятельства повреждения корабля «Союз МС-09» до конца ноября
Внутренняя проверка в РКК «Энергия» не выявила системных проблем при производстве, сказали в госкорпорации. Члены экипажа на МКС в середине ноября снаружи осмотрят обшивку поврежденного корабля. Им предстоит вскрыть слой теплоизоляции и экран метеоритной защиты. Утечку воздуха на МКС нашли две недели назад. Причиной стало отверстие в корпусе корабля «Союз».
Специалисты пришли к выводу, что его просверлили. В то же время отверстие не угрожало возвращению космонавтов на Землю.
Комментарии1
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igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 07:20
Люди с дырками в голове будут изучать дело о дырке! Феерично!