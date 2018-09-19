КНДР и Южная Корея договорились о конкретных мерах по снижению напряженности в военной области

Соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков военных столкновений, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает ряд конкретных мер в этой области.

В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны.

Стороны сократят количество пограничных постов, сообщает «Интерфакс».

В Пхеньяне завершается межкорейский саммит. Лидер Южной Кореи впервые за десять лет приехал в КНДР. Об обсуждаемых вопросах

В ходе трехдневного визита, помимо главного для обеих Корей и для мира вопроса, будет обсуждаться экономическое сотрудничество двух стран (для этого в состав южнокорейской делегации, среди прочих крупных бизнесменов, включен глава корпорации Самсунг), а также вопрос о документальном завершении войны между севером и югом: боевые действия закончились 65 лет назад, однако формально страны по-прежнему пребывают в состоянии войны. К тому же, чтобы сдвинуться в этом вопросе с мертвой точки необходимо согласие двух других участников конфликта – США и Китая. Эксперты, тем не менее, согласны с тем, что ничто не помешает Сеулу и Пхеньяну самим заявить об окончании войны или подписать двусторонний мирный договор.

Накануне визита президент Южной Кореи заявил, что главную свою задачу он видит в том, чтобы найти баланс между намерением США полностью освободить полуостров от ядерного оружия и отказом Вашингтона от враждебной политики в отношении Пхеньяна.