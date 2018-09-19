Российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны над Средиземным морем
Криминалисты уже работают на месте происшествия, говорят в СКР. Минобороны возлагает вину за случившееся на Израиль. По данным ведомства, израильские истребители, которые атаковали сирийские объекты, подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии.
Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов призвали министра иностранных дел Сергея Лаврова проработать комплекс мер в ответ на действия Израиля. Вплоть до разрыва дипломатических отношений.
Недружественный шаг в адрес России нельзя оставлять без ответа, сказал «Эху» один из авторов обращения Денис Парфенов.
Парфенов не считает, что их обращение может повлечь рост антиизраильских настроений и антисемитизма.
В результате крушения самолета погибли 15 российских военнослужащих. Иерусалим выразил соболезнования, но возложил ответственность за случившееся на Дамаск.
Комментарии12
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ss2020 19 сентября 2018 | 07:12
работа в мос_концерте закипела...!)))
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 07:14
ss2020: перед расследование СК приобрёл большое количество белых ниток!
neburzhui2 19 сентября 2018 | 07:16
Надо сбивать израильские самолёты над территорией Сирии. Израиль НЕНАШ... :-))
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 07:25
neburzhui2: пока у баранов получается сбивать только свои самолёты!
ss2020 19 сентября 2018 | 07:16
igorrrpadlowitchs: СК приобрёл...!??? НАСОСАЛ!)))))))))
ur_sus 19 сентября 2018 | 07:31
//Парфенов не считает, что их обращение может повлечь рост антиизраильских настроений и антисемитизма.//
Парфенов прав, ибо антисемитизма в России уже и так вполне достаточно. Теперь по сути: пусть прокурорские "возбуждаются" сколько хотят. Израиль предоставит России всю информацию об инциденте и этого достаточно. Уверен, что расследование поставит всё на свои места и тем, кто огульно винит Израиль придётся засунуть язык в жопу.
lenin3 19 сентября 2018 | 07:14
Сбили чурки,а виноваты евреи.Чурку-то всё равно фиг поймаешь в пустыне,а на не прячущегося еврея СК может хоть полаять,кск Моська...
ansata 19 сентября 2018 | 07:17
Цель захватывать научитесь, черти криворукие. Все у вас кто-то виноват.
ura_123 19 сентября 2018 | 07:18
Интересно,а операторы ПВО были сирийцами,слегка обученными пользоваться оружием или российские ” советники” что-то напутали?
Из пяти израильских самолётов умудриться попасть в единственный российский это надо постараться...
ser_gey_love_roff 19 сентября 2018 | 07:18
Вчера в вечерней программе по этому поводу, Соловьев!, Жириновский!, Клинцевич!!!! дали мастер-класс по антисимитизму.
Довольно забавное зрелище.
ss2020 19 сентября 2018 | 07:23
ser_gey_love_roff: а ведь родина их ждёт!)
ss2020 19 сентября 2018 | 07:19
ПОД ЭТО ДЕЛО БЮДЖЕТ ХОРОШИЙ НАДОБНО...!)))