Российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны над Средиземным морем

Криминалисты уже работают на месте происшествия, говорят в СКР. Минобороны возлагает вину за случившееся на Израиль. По данным ведомства, израильские истребители, которые атаковали сирийские объекты, подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии.

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов призвали министра иностранных дел Сергея Лаврова проработать комплекс мер в ответ на действия Израиля. Вплоть до разрыва дипломатических отношений.

Недружественный шаг в адрес России нельзя оставлять без ответа, сказал «Эху» один из авторов обращения Денис Парфенов.

Парфенов не считает, что их обращение может повлечь рост антиизраильских настроений и антисемитизма.

В результате крушения самолета погибли 15 российских военнослужащих. Иерусалим выразил соболезнования, но возложил ответственность за случившееся на Дамаск.