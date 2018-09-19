Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского военного самолета в Сирии

Всю ответственность за инцидент ЦАХАЛ возлагает на Дамаск.

Минувшей ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где шло производство оружия, предназначенного для атак на еврейское государство. Когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, правительственные ПВО продолжили вести беспорядочный огонь. Об этом говорится в первом официальном заявлении армии обороны Израиля в ответ на претензии Москвы. Отмечается, что во время авианалета, российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции. Кроме того, израильские военные также считают соучастниками этого происшествия Иран и шиитскую группировку «Хезболла» в Ливане, которой, по их данным, должно было передаваться произведенное на объекте оружие.

Ил-20, на борту которого находились 15 человек, был сбит минувшим вечером над Средиземным морем вблизи побережья Сирии. В Минобороны России заявили, что израильские летчики подставили российчский самолет-разведчик под огонь сирийских ПВО.

В военном ведомстве отметили, что Россию слишком поздно предупредили об атаке. Кроме того утверждается, что израильские военные не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.