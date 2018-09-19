Три четверти россиян поддерживают идею запрета мобильных телефонов в школе
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться», — говорится в материалах ВЦИОМ. Две трети респондентов (69%) считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов, уточняется в исследовании.
30 августа глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заявила о том, что дети должны сдавать свои телефоны перед началом занятий в школе. Она также добавила, что сейчас каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.
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