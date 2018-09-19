В селе Кёнделен в Кабардино-Балкарии накануне обострилась обстановка.
Местные жители заблокировали там участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. Силовики попытались организовать выезд участников акции, однако те отказались уезжать, пишет сайт «Кавказский узел». Несколько жителей села получили травмы в ходе стычки. Также сообщается, что из-за волнений была перекрыта дорога, которая соединяет Тырныауз с Нальчиком. Участники конного похода покинули село около полуночи.
В Канжальской битве кабардинцы нанесли поражения войсками крымского хана. Село Кёнделен является балкарским.
Комментарии1
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a_111111 19 сентября 2018 | 07:18
Местный марш оранжистов?