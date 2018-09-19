Американская торговая сеть Walmart снимет с продаж футболки с символикой СССР
Американская торговая сеть Walmart снимет с продаж футболки с символикой СССР. Решение принято после жалобы властей прибалтийских республик. В руководстве компании пояснили, что товары с советской символикой продавались только на их сайте компании, в обычных магазинах такой продукции не было, передает радио «Свобода». Законы Литвы и Латвии запрещают советскую символику на публичных мероприятиях. В Эстонии такого запрета нет.
Комментарии2
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buzukin1905 19 сентября 2018 | 06:44
Walmart снимет с продаж футболки? Да и хрен с ней! Асимметрично нужно снять с продажи МакДональдс с бургерами из опарышей - всего делов.
kuz_sib 19 сентября 2018 | 06:54
а говорили что СССР уже нет.