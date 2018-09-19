Тверской суд должен рассмотреть сегодня дела задержанных на Красной площади в конце августа. Несколько человек вышли в память о 50-летии демонстрации против вторжения в Чехословакию. Как рассказал «Эху» один из задержанных, политик Леонид Гозман, он вины не признает и считает предстоящий суд фарсом.

Гозман намерен и в следующем году, в годовщину выступления против оккупации Чехословакии, снова выйти на Красную площадь.