Тверской суд должен рассмотреть сегодня дела задержанных на Красной площади в конце августа
Тверской суд должен рассмотреть сегодня дела задержанных на Красной площади в конце августа. Несколько человек вышли в память о 50-летии демонстрации против вторжения в Чехословакию. Как рассказал «Эху» один из задержанных, политик Леонид Гозман, он вины не признает и считает предстоящий суд фарсом.
Гозман намерен и в следующем году, в годовщину выступления против оккупации Чехословакии, снова выйти на Красную площадь.
Комментарии1
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huyt 19 сентября 2018 | 06:53
Карательная машина путинизма- в действии. Больше и добавить тут нечего.