«Новая газета: Нестыковка обнаружилась в документах Министерства обороны о гибели малазийского «Боинга»
Нестыковка обнаружилась в документах Министерства обороны о гибели малазийского «Боинга». Восстановленный формуляр на двигатель ракеты датирован почти на год раньше, чем, как утверждали российские военные, она была собрана, пишет «Новая газета». По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что представленный Минобороны документ не имел отношения к ракете, сбившей «Боинг». В понедельник российское военное ведомство объявило, что эта ракета находилась на вооружении украинских сил ПВО еще со времен Советского Союза.
Комментарии25
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stoik33 19 сентября 2018 | 06:42
Я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и предъявило..
pit_heap 19 сентября 2018 | 06:48
Это не "нестыковка" дат в "восстановленном", а дата заведения формуляра на изделие.
Читайте внимательно отсканированный раздел формуляра:
4.Сведения об окончательной сборке изделия -------
Очередной наброс журналистов"НГ"
ura_123 19 сентября 2018 | 06:52
pit_heap: Ну журналисты же конечно глупее тебя,правильно?
kondrakr 19 сентября 2018 | 07:03
ura_123: Тут такое дело: и pit_heap может оказаться прав и документы при этом быть подделкой. Пусть специалисты в Гааге разбираются.
opiatnovyi63 19 сентября 2018 | 07:11
: Недолго деза от Минобороны РФ просуществовала..Впрочем, давно уже никто не верит генералам и адмиралам от Минобороны РФ, да и вообще всей воровской власти под водительство Окурка..
ura_123 19 сентября 2018 | 07:20
kondrakr: Так а тож)))
huyt 19 сентября 2018 | 06:58
pit_heap: Где-то откопали 40-летний хлам и приписали его к Украине,доказывая что он ещё способен стрелять.
ltvjrhfn2 19 сентября 2018 | 07:05
huyt:
А нужно было сразу признать - узурпатор с земли забросил гранату в багажный люк?
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 07:10
stoik33: что для придурков из ГРУ петрова и боширова, что для тупарей из МО отмазки пишет один и тот же дебил ! А так , как у власти и её приспешников наблюдается тотальное порожение мозга ватой - вот и получается такая лажа!
yuriykyvich 19 сентября 2018 | 06:48
И Хто бы сомневался.
michael_c 19 сентября 2018 | 06:49
От пропагандонского продукта трудно ожидать чего-то другого .
kuz_sib 19 сентября 2018 | 06:50
двигатель - это составная часть ракеты. Другое дело, если двигатель изготовили позднее сборки самой ракеты.
bobiksdoh 19 сентября 2018 | 06:50
Еще много " страшных" историй сочинят сказочники из МО. Запасаемся попкорном.
ura_123 19 сентября 2018 | 06:50
Тщательнее нужно "работать" с документами,тщательнее... Ведь время было 4 года и то не смогли...
michael_c 19 сентября 2018 | 06:56
ura_123: Разучились ...За что не возьмись , сплошные провалы .
beobachter 19 сентября 2018 | 06:52
Не зря Минобороны трудилось четыре года! Такую развесистых клюкву оно быстрее вырастить не могло...
oldbobby 19 сентября 2018 | 06:53
Для того, чтобы предположить что снова соврут, достаточно было увидеть Конашенкова.
adl1964 19 сентября 2018 | 06:53
Да какая разница кто и как? Это все делается для внутренних ушей, что самое главное для власти.
kudas 19 сентября 2018 | 07:00
никогда такого не было и вот опять! (с)
yuriykyvich 19 сентября 2018 | 07:01
Единожды соврав, и кто тебе поверит? Вспоминается конашенков, с высверливанием болтов. А ведь "енерал", правда ТУПОЙ, как пробка. Но других в нашей армии и не держат.
ltvjrhfn2 19 сентября 2018 | 07:08
yuriykyvich: "Единожды соврав, и кто тебе поверит? Вспоминается конашенков, с высверливанием болтов."
А я негра в совбезе ООН вспоминаю, как он пробиркой с цветным мелом тряс))
prade 19 сентября 2018 | 07:16
ltvjrhfn2: Хорошо, что Саддама сегодня нет. Туда и Асаду дорога.
ltvjrhfn2 19 сентября 2018 | 07:22
prade:
А что будем делать с шейхами средневековых сатрапий саудовского полуострова? Им куда дорогу укажите?
vvpv 19 сентября 2018 | 07:04
Никто в мире и не пошевилился особо от очередной (какой уже по счету?) лжи от держиморд из МО РФ. Это все исключительно для внутреннего употребления путиноидов.
a_111111 19 сентября 2018 | 07:20
Ну вот если бы на год позже!