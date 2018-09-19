Директора управляющей компании в Казани отстранили от должности из-за инцидента с пенсионером-фронтовиком
Директора управляющей компании в Казани отстранили от должности из-за инцидента с пенсионером-фронтовиком. Коммунальщики требовали от ветерана погасить долг за услуги ЖКХ. Периодически в квартире пожилого человека отключали электроэнергию, кроме того, пенсионеру звонили с угрозами коллекторы. Глава Авиастроительного и Новосавиновского районов Казани лично принес фронтовику извинения от имени руководства города и района, передает ТАСС. Как пишут местные издания, ветеран считает претензии по оплате к нему необоснованными.
Комментарии2
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xuato 19 сентября 2018 | 06:49
После получения счетов за коммуналку и угроз коллекторов Александр Матросов кинулся на амбразуру пулемета. Твари, даже ветерану дожить не дают спокойно.
dominator13 19 сентября 2018 | 07:08
хоть трижды ветеран, а жкх плати.
с каждым годом война все дальше
а ветеранов все больше