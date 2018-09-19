Мэттис опроверг слухи о его скорой отставке с поста главы Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис опроверг слухи о его возможной отставке. С соответствующем заявлением он выступил во вторник, передает газета «Хилл».

«Я бы не принимал их (слухи — прим. ТАСС) всерьез, — заявил глава Пентагона. — Отнеситесь к ним с юмором».

5 сентября газета «Вашингтон пост» сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной для того издание назвало разногласия между Мэттисом и президентом США Дональдом Трампом