Российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны над Средиземным морем
Криминалисты уже работают на месте происшествия, говорят в СКР. Минобороны возлагает вину за случившееся на Израиль. По данным ведомства, израильские истребители, которые атаковали сирийские объекты, подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии. Погибли 15 военнослужащих.
Иерусалим выразил соболезнования, но возложил ответственность за случившееся на Дамаск.
Комментарии9
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vik_tor 19 сентября 2018 | 06:40
Ждем посадки сирийцев
huyt 19 сентября 2018 | 06:56
vik_tor: Или израильтян. Поди поедут задерживать премьер-министра Израиля.
vbgolub 19 сентября 2018 | 06:59
huyt: Шойгу должны посадить.
ss2020 19 сентября 2018 | 06:50
скулить у лилипутов получается лучше всех!)))
xuato 19 сентября 2018 | 06:54
Мухамад тут асадовские казаки борт завалили. Молодец Сейфул, а нечего тут летать, может это шпион . Мухамад, дык это кажись самолет урусов. Заткись Сейфул, молчи дебил....
ura_123 19 сентября 2018 | 06:56
А место преступления нашли,на какой глубине?
Сирийские операторы российского зенитного комплекса сбившего российский самолёт отправятся в бега,тем более там где-то ИГИЛ недалеко)))
alger 19 сентября 2018 | 07:03
а ведь много раз говорено - не надо давать обезьяне гранату, особенно если сидишь
с ней в одном блиндаже
сначала дали африканцам калаш, теперь это там подарок в день рождения,
сейчас комплексы ПВО сирийцам, ждем результатов.
это только начало.
beobachter 19 сентября 2018 | 07:08
Что же должны выяснить следователи?
Кто сбил известно-доблестные сирийские вояки. Какое оружие использовано, тоже известно е ЗРК С 200 поставленный Россией Сирии. Кто виноват тоже известно-минобороны назначило.
Неужели остаётся только выяснить, почему не марсиане?
vinokur 19 сентября 2018 | 07:08
"Крушения"
Если дали в глаз, нужно говорить "поскользнулся".