Ким Чен Ын: Совместная декларация Пхеньяна и Сеула откроет новую эпоху мира в Корее

Подписанная КНДР и Южной Кореей на высшем уровне Пхеньянская совместная декларация откроет новую эпоху на Корейском полуострове. С таким заявлением выступил на совместной пресс-конференции по итогам межкорейского саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Трансляция мероприятия велась пресс-центром в Сеуле.

«Пхеньянская декларация откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира», — подчеркнул лидер КНДР. Он отметил, что провел со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином «очень содержательные» переговоры. Ким Чен Ын также сказал, что подписанное в ходе саммита министрами обороны военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му ХЈна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, напоминает ТАСС.