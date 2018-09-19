Модных показов и фотосессий в читальных залах Ленинки, похоже, больше не будет. Это следует из заявления директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды, которое он опубликовал на ее сайте.

От себя лично директор Российской государственной библиотеки готов принести извинения тем, чье личное отношение к Ленинке было задето.