Министерство юстиции США проводит расследование против компании Tesla из-за высказываний ее владельца Илона Маска

Миллиардер писал в твиттере, что рассматривает возможный выкуп акций Tesla c рынка. После этого стоимость ценных бумаг выросла почти на 11%. В этой связи компанию заподозрили в мошенничестве, передает Bloomberg.

В Tesla сказали, что получили запрос от властей США, и дали на него ответ. Но повесток или просьб о даче показаний к ним не поступало.