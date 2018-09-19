Министерство юстиции США проводит расследование против компании Tesla из-за высказываний ее владельца Илона Маска
Миллиардер писал в твиттере, что рассматривает возможный выкуп акций Tesla c рынка. После этого стоимость ценных бумаг выросла почти на 11%. В этой связи компанию заподозрили в мошенничестве, передает Bloomberg.
В Tesla сказали, что получили запрос от властей США, и дали на него ответ. Но повесток или просьб о даче показаний к ним не поступало.
Комментарии1
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sergilio 19 сентября 2018 | 06:33
Наше правительство интересуют высказывания совсем другого рода.