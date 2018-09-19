Директора управляющей компании в Казани отстранили от должности из-за инцидента с пенсионером-фронтовиком

Коммунальщики требовали от ветерана погасить долг за услуги ЖКХ. Периодически в квартире пожилого человека отключали электроэнергию, кроме того, пенсионеру звонили с угрозами коллекторы. Глава Авиастроительного и Новосавиновского районов Казани лично принес фронтовику извинения от имени руководства города и района, передает ТАСС. Как пишут местные издания, ветеран считает претензии по оплате к нему необоснованными.