Российский гражданин, которого полиция Украины называет близким к главе Чечни Рамзану Кадырову, задержан в Киеве
Источники «Коммерсанта» в СБУ говорят, что это Адам Цицулаев, сын бывшего представителя Чечни на Украине. В его машине, как говорят силовики, обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, который отправлен на экспертизу. По оперативным данным, задержанный планировал заниматься вымогательством.
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