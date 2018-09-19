Российский гражданин, которого полиция Украины называет близким к главе Чечни Рамзану Кадырову, задержан в Киеве

Источники «Коммерсанта» в СБУ говорят, что это Адам Цицулаев, сын бывшего представителя Чечни на Украине. В его машине, как говорят силовики, обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, который отправлен на экспертизу. По оперативным данным, задержанный планировал заниматься вымогательством.