Петр Верзилов в день отравления должен был получить отчет о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Этот документ готовили иностранные эксперты, которые работали в том регионе, пишет «Новая газета», со ссылкой на два источника. Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны», как напоминает газета, сам должен был участвовать в этой командировке, но не смог, поскольку был арестован на 15 суток за акцию на финале чемпионата мира по футболу. Верзилов был госпитализирован неделю назад. Позже его доставили на лечение в Берлин. Немецкие медики накануне подтвердили версию об отравлении.