Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток

Ей предстоит собрать и проверить факты нарушений в ходе второго тура выборов губернатора Приморья. Делегация собирается встретиться с членами региональной избирательной комиссии, а также, возможно, и с кандидатами.

В ходе подсчета голосов почти до самого конца лидировал кандидат КПРФ Андрей Ищенко. Однако при подсчете 99% бюллетеней было объявлено, что победу одерживает действующий руководитель региона, представитель «Единой России» Андрей Тарасенко. В КПРФ обвинили оппонентов в фальсификациях.