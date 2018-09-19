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03:04, 19 сентября 2018

Фонд кино может возглавить директор Музея кино Лариса Солоницына

Министерство культуры хочет поставить ее вместо нынешнего главы Фонда, Антона Малышева, пишет «КоммерсантЪ». Как рассказали газете сразу несколько источников, глава Минкульта Владимир Мединский выбрал кандидатуру Солоницыной, хотя в поддержку Малышева выступили продюсеры и руководители телеканалов. Организацию, которая распределяет государственное финансирование отечественных кинолент таким образом возглавит человек, лояльный Никите Михалкову, отмечают собеседники издания. Сам режиссер еще в прошлом году резко раскритиковал руководство Фонда кино, обвинил его в подковерных интригах, и со скандалом вышел из попечительского совета.

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romashka__ 19 сентября 2018 | 03:53

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