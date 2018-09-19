Фонд кино может возглавить директор Музея кино Лариса Солоницына

Министерство культуры хочет поставить ее вместо нынешнего главы Фонда, Антона Малышева, пишет «КоммерсантЪ». Как рассказали газете сразу несколько источников, глава Минкульта Владимир Мединский выбрал кандидатуру Солоницыной, хотя в поддержку Малышева выступили продюсеры и руководители телеканалов. Организацию, которая распределяет государственное финансирование отечественных кинолент таким образом возглавит человек, лояльный Никите Михалкову, отмечают собеседники издания. Сам режиссер еще в прошлом году резко раскритиковал руководство Фонда кино, обвинил его в подковерных интригах, и со скандалом вышел из попечительского совета.