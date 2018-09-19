Глава немецкой контрразведки оставит свой пост из-за антимигрантских волнений в Хемнице

Руководитель Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен получил приказ перейти в министерство внутренних дел. Во время выступлений правых в Хемнице чиновник выразил сомнения в том, что иностранцев в этом городе действительно преследуют. После чего общественность и политики призвали канцлера Ангелу Меркель уволить главу контрразведки. Беспорядки в Хемнице начались после того, как в результате стычки с участием мигрантов в центре города погиб 35-летний местный житель.