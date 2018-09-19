Следователи не стали требовать ареста высокопоставленных офицеров ФСО по делу о хищениях при строительстве

А двух фигурантов суд накануне перевел из СИЗО под домашний арест. Как пишет РБК, речь идет о хищении 1,5 млрд. рублей. В материалах фигурируют дом приемов в резиденции «Ново-Огарево», объекты в комплексе госдач «Воробьевы горы» и резиденции «Горки-9», а также комплекс Средних торговых рядов у Красной площади.