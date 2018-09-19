Следователи не стали требовать ареста высокопоставленных офицеров ФСО по делу о хищениях при строительстве
А двух фигурантов суд накануне перевел из СИЗО под домашний арест. Как пишет РБК, речь идет о хищении 1,5 млрд. рублей. В материалах фигурируют дом приемов в резиденции «Ново-Огарево», объекты в комплексе госдач «Воробьевы горы» и резиденции «Горки-9», а также комплекс Средних торговых рядов у Красной площади.
Комментарии3
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prosto_tak 19 сентября 2018 | 03:56
Ну, разве могло быть иначе? Они же социально близкие. Воры то есть. А, кто не вор, того, конечно, в СИЗО.
tks 19 сентября 2018 | 04:00
Гэбилы - лица неприкосновенные! Даже если на строительстве резиденцией для Фюрера безбожно крали!
clandestino 19 сентября 2018 | 04:02
А за что их арестовывать? Они не экстремисты страшные, лайки не ставили, не репостили, вражду не возбуждали и чувства не оскорбляли. Общественной опасности не представляют.