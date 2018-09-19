В селе Кёнделен в Кабардино-Балкарии накануне обострилась обстановка
Местные жители заблокировали там участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. Силовики попытались организовать выезд участников акции, однако те отказались уезжать, пишет сайт «Кавказский узел». Несколько жителей села получили травмы в ходе стычки. Также сообщается, что из-за волнений была перекрыта дорога, которая соединяет Тырныауз с Нальчиком. Участники конного похода покинули село около полуночи. В Канжальской битве кабардинцы нанесли поражения войсками крымского хана. Село Кёнделен является балкарским.
Комментарии1
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hrzn877 19 сентября 2018 | 04:03
Как говорится, нашла коса на камень. Корень проблемы в отношениях кабардинцев с балкарцами - сталин выслал балкарцев в казахские степи (как чеченцев и другие народы), очень многие погибли при этом; когда усатый издох, то балкарцы вернулись на родину, но их дома и угодья были заняты кабардинцами... и хотя было это давно, отношения остаются натянутыми. Это два разных народа, разных языковых групп, балкарцы живут в основном в горных селениях, кабардинцы - на равнине. В сегодняшней республике можно увидеть немало смешанных браков и нет открытой вражды, но иногда бывают спровоцированные конфликты, как правило тупой молодёжью (типа мы покажем этим балкарцам/кабардинцам свою крутизну), и разгораются старые обиды, обе стороны начинают доказывать свою правоту. Печально, что так происходит, но зная эту республику очень хорошо и зная многих достойных людей с обеих сторон, надеюсь, что рассудок и здравый смысл всё же возобладает.