Американский авианосец «Гарри Трумэн» подошел к берегам Европы
Наблюдатели полагают, что теперь авианосная ударная группа США направится к Сирии. Ранее она уже выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Тогда палубная авиация наносила удары по объектам террористов. Ранее в Средиземное море вошла ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании с крылатыми ракетами на борту. Минобороны России ранее предупреждало, что западная коалиция может нанести новый удар по объектам, которые контролируют силы Башара Асада.
Комментарии5
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begly_ 19 сентября 2018 | 03:17
Заход авианосца в Средиземноморье означает, что будет порядок в регионе.
minerr 19 сентября 2018 | 04:06
begly_: Примерно как в Ираке и Ливии.
begly_ 19 сентября 2018 | 04:08
minerr:
Именно. Нет больше на белом свете тех диктаторов, которые грозили США и миру.
i_one_off 19 сентября 2018 | 03:47
Два пацана меряются, у кого "фаберже" круче.
tks 19 сентября 2018 | 03:55
Срочно надо "Кузю" подогнать! Он "сделает" проклятых пиндосов и размажет как ушлепков!!