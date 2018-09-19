Американский авианосец «Гарри Трумэн» подошел к берегам Европы

Наблюдатели полагают, что теперь авианосная ударная группа США направится к Сирии. Ранее она уже выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Тогда палубная авиация наносила удары по объектам террористов. Ранее в Средиземное море вошла ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании с крылатыми ракетами на борту. Минобороны России ранее предупреждало, что западная коалиция может нанести новый удар по объектам, которые контролируют силы Башара Асада.