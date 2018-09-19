Американская торговая сеть Walmart снимет с продаж футболки с символикой СССР
Решение принято после жалобы властей прибалтийских республик. В руководстве компании пояснили, что товары с советской символикой продавались только на их сайте компании, в обычных магазинах такой продукции не было, передает радио «Свобода». Законы Литвы и Латвии запрещают советскую символику на публичных мероприятиях. В Эстонии такого запрета нет.
Комментарии2
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danko_durka 19 сентября 2018 | 02:19
Литва и Латвия отщипенцы. Тфу на них. Где там Украина?
com30 19 сентября 2018 | 02:19
Российские засланцы уже влезли в американский Walmart?
И только для того. что бы мелко троллить государства пострадавшие от совковой оккупации коммуно-нацистской символикой?