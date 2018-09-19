Американская торговая сеть Walmart снимет с продаж футболки с символикой СССР

Решение принято после жалобы властей прибалтийских республик. В руководстве компании пояснили, что товары с советской символикой продавались только на их сайте компании, в обычных магазинах такой продукции не было, передает радио «Свобода». Законы Литвы и Латвии запрещают советскую символику на публичных мероприятиях. В Эстонии такого запрета нет.