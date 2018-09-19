Российский МИД вызвал послов Швейцарии и Нидерландов в связи с обвинениями в адрес Москвы в шпионаже

На встрече с главой голландской дипмиссии Рене Джонс-Бос говорилось о недопустимости спекуляций в прессе с привлечением наиболее острых проблем международной политики. От посла Швейцарии Ива Росье потребовали разъяснений в связи с обвинениями в наращивании активности российских спецслужб в этой стране. Ранее в голландской прессе появились публикации о том, что в королевстве были задержаны двое сотрудников российских спецслужб. По сведениям швейцарских изданий, у них агентом российской разведки является каждый четвертый аккредитованный гражданин России.