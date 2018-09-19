МУС начал расследование по делу о депортации народа рохинджа в Мьянме

На данном этапе будут исследованы сообщения о возможных убийствах, сексуальном насилии, похищении, разрушениях и грабежах. После этого суд может приступить к официальному судебному разбирательству, передает DW. Члены международного суда одобрили начало следствия, хотя Мьянма не входит в число государств, ратифицировавших Римский статут. Конфликт между рохинджа и властями Мьянмы обострился год назад. Сообщается, что 400 человек были убиты, а сотни тысяч мусульман бежали в Бангладеш.