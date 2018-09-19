Полиция Свердловской области не нашла экстремизма в призывах убивать гомосексуалов
Местный центр «Э» отказался защищать екатеринбургскую организацию ЛГБТ и признавать сексуальные меньшинства отдельной социальной группой. Сотрудники общественной организации жаловались на комментарии пользователей под новостями об их работе. Полицейские в то же время признали, что комментаторы использовали грубые выражения.
Комментарии3
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dft 19 сентября 2018 | 02:34
То ли дело картинки про патриарха. Вот там экстримизм прямо в кубе. А тут какие-тоттам геи.
efilika 19 сентября 2018 | 02:44
Ну обалдеть. Призывы к убийству не экстремизм? а если направленность воззвания будет направлена на ментов? Это будет экстремизм?
tks 19 сентября 2018 | 02:44
Нацисты с этого тоже начинали: сначала призывы к расправе со строны штурмовиков долгое время оказывались безнаказанными.