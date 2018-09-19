Полиция Свердловской области не нашла экстремизма в призывах убивать гомосексуалов

Местный центр «Э» отказался защищать екатеринбургскую организацию ЛГБТ и признавать сексуальные меньшинства отдельной социальной группой. Сотрудники общественной организации жаловались на комментарии пользователей под новостями об их работе. Полицейские в то же время признали, что комментаторы использовали грубые выражения.