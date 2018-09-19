Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за передачу республике компании «Чеченнефтехимпром»

Решение российского президента, по мнению Кадырова, особенно в условиях санкций, откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест. Он также заверил, что случившееся не затрагивает интересы «Роснефти», которая до недавнего времени управляла предприятием. Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче из-под федеральной собственности 100% акций «Чеченнефтехимпрома» в ведение Чечни. Об этом Кадыров просил еще три года назад.