Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за передачу республике компании «Чеченнефтехимпром»
Решение российского президента, по мнению Кадырова, особенно в условиях санкций, откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест. Он также заверил, что случившееся не затрагивает интересы «Роснефти», которая до недавнего времени управляла предприятием. Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче из-под федеральной собственности 100% акций «Чеченнефтехимпрома» в ведение Чечни. Об этом Кадыров просил еще три года назад.
Комментарии2
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edyatel 19 сентября 2018 | 02:36
Надо все компании связанные с добычей полезных ископаемых передать в те регионы, где они добываются, тогда не будет дотационных регионов.
А дотационным регионом станет Москва.
i_one_off 19 сентября 2018 | 02:46
Размеры благодарности являются государственной тайной.