Комиссия «Роскосмоса» будет изучать обстоятельства повреждения корабля «Союз МС-09» до конца ноября
Внутренняя проверка в РКК «Энергия» не выявила системных проблем при производстве, сказали в госкорпорации. Члены экипажа на МКС в середине ноября снаружи осмотрят обшивку поврежденного корабля. Им предстоит вскрыть слой теплоизоляции и экран метеоритной защиты. Утечку воздуха на МКС нашли две недели назад. Причиной стало отверстие в корпусе корабля «Союз». Специалисты пришли к выводу, что его просверлили. В то же время отверстие не угрожало возвращению космонавтов на Землю.
Комментарии2
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agamasat 19 сентября 2018 | 02:38
Дырки... Они не только в корпусе МКС. Они везде на россии, а особенно, в головах власть имущих.(
i_one_off 19 сентября 2018 | 02:43
agamasat:
Просто с языка сняли).
Тоже первая мысль была, что дырки в мозгу просверлили кое-кому.