Суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум суткам ареста основателя журнала moloko plus Павла Никулина
Судья Ольга Колягина признала его виновным в неповиновении законным требованиям полицейских. Журналиста освободили в зале суда, поскольку двое суток он провел в ОВД. Его задержали в воскресенье на презентации очередного номера альманаха, посвященного революции. Сам Никулин пояснял, что он отказался показывать документы полицейским, поскольку те не могли ответить, на основании каких статей закона они действовали.
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