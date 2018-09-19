Суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум суткам ареста основателя журнала moloko plus Павла Никулина

Судья Ольга Колягина признала его виновным в неповиновении законным требованиям полицейских. Журналиста освободили в зале суда, поскольку двое суток он провел в ОВД. Его задержали в воскресенье на презентации очередного номера альманаха, посвященного революции. Сам Никулин пояснял, что он отказался показывать документы полицейским, поскольку те не могли ответить, на основании каких статей закона они действовали.