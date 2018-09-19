Нестыковка обнаружилась в документах Министерства обороны о гибели малазийского «Боинга»
Восстановленный формуляр на двигатель ракеты датирован почти на год раньше, чем, как утверждали российские военные, она была собрана, пишет «Новая газета». По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что представленный Минобороны документ не имел отношения к ракете, сбившей «Боинг». В понедельник российское военное ведомство объявило, что эта ракета находилась на вооружении украинских сил ПВО еще со времен Советского Союза.
Комментарии1
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danko1 19 сентября 2018 | 01:15
Дебилы в МО даже за 4 месяца сфальсифицировать толком не сумели ничего.
Очередной позор изготовителей фейков.