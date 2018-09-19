Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США

Президент республики Анджей Дуда сказал главе Белого дома Дональду Трампу, что считает такое решение единственной гарантией безопасности его страны против российской агрессии. Он обвинил Москву в том, что та годами наращивала свое военное присутствие в регионе. Трамп подтвердил, что Вашингтон рассматривает запрос Варшавы. Он добавил, что разделяет озабоченность польского президента по поводу российской агрессии. Сейчас американские военнослужащие находятся в Польше на временной основе.