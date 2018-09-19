Российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны над Средиземным морем
Криминалисты уже работают на месте происшествия, говорят в СКР. Минобороны возлагает вину за случившееся на Израиль. По данным ведомства, израильские истребители, которые атаковали сирийские объекты, подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии. Погибли 15 военнослужащих. Иерусалим выразил соболезнования, но возложил ответственность за случившееся на Дамаск.
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