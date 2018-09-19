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01:03, 19 сентября 2018

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны над Средиземным морем

Криминалисты уже работают на месте происшествия, говорят в СКР. Минобороны возлагает вину за случившееся на Израиль. По данным ведомства, израильские истребители, которые атаковали сирийские объекты, подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии. Погибли 15 военнослужащих. Иерусалим выразил соболезнования, но возложил ответственность за случившееся на Дамаск.

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