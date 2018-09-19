Z Архив новостей новости
5 2 6 391
00:06, 19 сентября 2018

Футболисты московского «Локомотива» проиграли турецкому «Галатасараю» в матче I тура группового этапа Лиги чемпионов

Российская команда уступила со счётом 0:3. В следующем матче «Локомотив» 3 октября дома сыграет с немецким «Шальке». Турецкий клуб в тот же день проведёт гостевую встречу с португальским «Порту».

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zemljanka 19 сентября 2018 | 00:21

За лайки...

yulyatsikina 19 сентября 2018 | 00:29

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 141 6 13308 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 631 6 68663 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? 2980656

5 46 6 5093 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Новости

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России Министерство обороны России считает Израиль виновным в гибели российского самолета в Сирии…

5 103 6 12029
Новости

Израиль сожалеет о крушении Ил-20 над Средиземным морем и готов делиться с Россией информацией, касающейся инцидента Об этом говорится в заявлении израильской армии…

5 108 6 12547
Новости

В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными Он пропал накануне вечером…

5 56 6 6767
Новости

Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО…

5 152 6 18513
Новости

Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20 Израиль ситуацию не комментирует…

5 61 6 7472
Новости

Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского военного самолета в Сирии Всю ответственность за инцидент ЦАХАЛ возлагает на Дамаск…

5 69 6 8711
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23455 13.09
Kармия, путин, события
Новости

Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20, сбитого сирийскими ПВО Об этом говорится в официальном сообщении израильской армии…

5 56 6 7135
Новости

Глава российского Минобороны обвинил Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии В результате инцидента погибли 15 военнослужащих…

5 75 6 9796
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 109 6 14099 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Новости

Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все Они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии, — сказал президент…

5 122 6 15880
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15344 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Новости

Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Минобороны РФ обвиняют Израиль Опасная ситуация сложилась неслучайно, — утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков…

5 99 6 13014

Популярное за неделю

Новости

Минобороны РФ: Ил-20 действительно был сбит комплексом сирийских ПВО, который подставили под удар самолеты Израиля Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля…

5 356 6 83806
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 197247 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 137 6 41866 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 432 6 337896 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 181884 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7272217
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3663920

Сегодня в эфире