Футболисты московского «Локомотива» проиграли турецкому «Галатасараю» в матче I тура группового этапа Лиги чемпионов
Российская команда уступила со счётом 0:3. В следующем матче «Локомотив» 3 октября дома сыграет с немецким «Шальке». Турецкий клуб в тот же день проведёт гостевую встречу с португальским «Порту».
Комментарии2
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zemljanka 19 сентября 2018 | 00:21
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