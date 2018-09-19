Миграционный кризис и «Брексит» станут главными темами чрезвычайного саммита ЕС

Он открывается сегодня в Зальцбурге.

Берлин и Вена выступают за усиление охраны внешних границ Евросоюза. Они также планируют нарастить сотрудничество со странами Африки для борьбы с причинами миграции. Об этом заявили в преддверии саммита канцлеры Германии и Австрии. Ангела Меркель и Себастьян Курц отметили, что не ожидают конкретных решений, это будут интенсивные дискуссии. Их результаты, по данным высокопоставленного источника в структурах Евросоюза, на который ссылается РИА,

должны быть оформлены на формальном саммите в октябре.

Также лидерам 27 остающихся в Евросоюзе стран предстоит обсудить ряд аспектов финальной стадии переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Австрийский канцлер, в частности, заявил о готовности совместно с Германией «сделать все, чтобы не допустить жесткого «развода», т.е. без договора Лондона с Брюсселем.

Как ожидается, поговорят участники неформальной встречи и о «деле Скрипалей». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует участников о результатах расследования.