Фигуристка Татьяна Навка получила из бюджета 18 миллионов на проведение ледового шоу
Такие данные приводит издание «Собеседник», также напомнившее, что ранее она оказалась на седьмом месте рейтинга журнала Forbes по доходам среди жен российских чиновников и депутатов.
У ледового мюзикла «Руслан и Людмила», поставленного женой президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, оказалось немало партнеров и спонсоров. Одними из самых ценных оказались министерства культуры и образования, выделившие 18 миллионов рублей. Росконцерт, подотчетный Минкульту, перевел деньги напрямую по просьбе самой Татьяны Навки. Минобразования пошло другим путем – через один из столичных вузов ведомство выкупило почти семь тысяч билетов на шоу, которые обошлись в 12 миллионов рублей.
При этом звезды мюзикла Филипп Киркоров и Александр Панайотов денег за проект не получили – во всяком случае, об этом говорила сама Навка в передаче «Вечерний Ургант». Она пояснила, что артисты согласились работать по дружбе. «Собеседник» спросил у представителей компании «Навка Шоу», кому досталась основная прибыль от шоу, но они не ответили, заявив о «коммерческой тайне».
Песков и Навка поженились в 2015 году. Вскоре после этого разразился скандал с дорогими часами президентского пресс-секретаря. Его новая жена объяснила, что это был ее подарок.
Комментарии31
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sandro_007 19 сентября 2018 | 00:09
Даже на наручные часы любимому не хватит.
danko1 19 сентября 2018 | 00:21
sandro_007: А о свадьбе за 100 млн. руб., проведение которой ему один олигарх подарил, Песков сам по ЦТ хвастался, хотя это чистая взятка должностному лицу, особо приближенному к телу глав. бандита.
Совсем правящая банда обнаглела, ничего не боится и не стесняется, а в то же время 15 тысяч детей ежегодно умирают только от того, что денег нет им на операции и лечение.
Сволочи, которым место только вечное в аду, которое они заслужили.
sandro_007 19 сентября 2018 | 00:26
danko1:
Ваша ключевая ошибка в том, милая бабушка_данко, что вы перегибаете палку.
viktorova 19 сентября 2018 | 00:33
danko1: //Сволочи, которым место только вечное в аду, которое они заслужили.//
Вместе с чекистами в рясах, которые их отмаливают.
danko1 19 сентября 2018 | 00:37
viktorova: Чекисты в рясах свои миллионы "зарабатывают" на этом ворье.
Только нельзя никому отмолить и отпустить грехи. Каждый сам по полной за всё ответит в соответствии со своей жизнью земной.
begly_ 19 сентября 2018 | 00:39
danko1: viktorova:
Не перестаю удивляться вашему милосердию. Можно только представить сколько бы вы детей удушили, кабы вам дать власть в руки.
danko1 19 сентября 2018 | 00:49
begly_: Вы лучше свои совесть и мозги поищете, чтобы было чем думать, а не бред постоянно писать.
begly_ 19 сентября 2018 | 00:54
Всего то $100 тыс и миллионы москвичей, включая женщин, стариков, детей.., будут любоваться потрясающим зрелищем ледяного шоу. А народу то это и нужно - побольше хлеба и зрелища.
begly_ 19 сентября 2018 | 00:56
danko1:
Да по хамству вам тут равных нет., я сразу сдаюсь и руки в гору, xamka1.
danko1 19 сентября 2018 | 00:59
begly_: Для портянок хамством правда является, когда они ни слова опровергнуть не могут, поэтому у них только хамство, мат и бред в ответ.
Фашистов и русофобов вор портянок набрал для защиты воров во власти.
begly_ 19 сентября 2018 | 01:04
danko1:
Все читают мои посты и ваши., и народ в курсе кто здесь хамло. xamka1
tadolg 19 сентября 2018 | 00:14
Какая мелочь! Не миллиардов же, а миллионов. Девушке надо зарабатывать, чтобы кормить милого, сгорающего на службе.
danko1 19 сентября 2018 | 00:54
tadolg: Так это только из бюджета.
А сотни миллионов дают гос. корпорации и прочие бизнесмены, как сообщалось в новостях, что косвенным образом, через повышение цен, оплачивают россияне.
fresh_breeze 19 сентября 2018 | 00:16
Не в том дело, что Навка получила бюджетные деньги, Серебренников, например, их тоже получал на свои "шоу".
Вопрос в том, кто как их потратил.
aleksandr39 19 сентября 2018 | 00:16
Пора пенсии отменять ,а все деньги перевести Навке .
begly_ 19 сентября 2018 | 00:48
aleksandr39:
Все деньги надо отдать Данке, а не Навке., и посмотреть как она их в Майами чемоданами будет тягать.
danko1 19 сентября 2018 | 01:11
begly_: Воров, таскающих деньги чемоданами в Майами и прочие места, защищают дебилы- И в том, что таких дебилов развелось множество, виновата тоже власть, превращающая людей в нелюдей за жалкие 11-80.
Даже не осознаете какие вы уроды.
begly_ 19 сентября 2018 | 01:13
danko1:
Вы OK?! Это уже явные припадки.
Хи хи..
ulagai 19 сентября 2018 | 00:18
По меркам кремлёвских феодалов,18 лимонов-копейки.Даже часы не купишь пацанские.
mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 00:19
Видимо, это лишь верхушка айсберга.
Основные суммы "спонсоры" и "партнёры" отдавали либо чёрным налом, либо сразу по безналу в офшоры.
Удивительно талантливые жёнушки у кремлежуликов и их холуёв!
danko1 19 сентября 2018 | 00:31
mikhail_spb_: Попробовали спонсоры не отдать деньги Нафке, тогда им бы бизнес пришлось отдать.
alextheterrible 19 сентября 2018 | 00:19
Надеюсь, эти деньги не из пенсионного фонда?
kp6ic 19 сентября 2018 | 00:21
1. а как иначе?
2. так мало?
jamba 19 сентября 2018 | 00:30
Не, Письков не отработает такую сумму;)))))))))))))))))))))))))))))))
yulyatsikina 19 сентября 2018 | 00:34
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
fresh_breeze 19 сентября 2018 | 00:57
yulyatsikina:
Девушка в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом.
От большого дела вдалеке?
ЗЫ:
Так и будешь этим заниматься до 60 лет?
Если хочешь закончить раздвигать ноги в 55 лет — иди на митинги к Навальному, в этом твоё спасение.
ed10075 19 сентября 2018 | 00:43
Вот же... прости Господи, - нет слов.
На всякое говно деньги в бюджете есть. На стариков - денег нет, но в держитесь.
ivfn 19 сентября 2018 | 00:52
ed10075:
Друг и директор ФБК
Во время доследственной проверки эта информация уже частично подтвердилась. Как выяснили следователи, в 2010–2014 годах «Бюро 17» заключило с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 7 госконтрактов на общую сумму 13 млн рублей, а с департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы — еще 9 контрактов на 51 млн рублей. В рамках выигранных тендеров компания взялась провести мероприятия по повышению престижа чтения в парках Москвы, а также конкурсы литературных анонсов.
Примечательно, что в мероприятиях, которые организовывала Маркво, обычно принимали участие известные члены Координационного совета оппозиции и «Лиги избирателей». Это писатели Дмитрий Быков, Леонид Рубинштейн, Виктор Шендерович, Борис Акунин, а также супруги-телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева. По документам, последние получили в 2011 году от «Бюро 17» около 1 млн рублей, однако даже не смогли вспомнить, что это были за мероприятия.
Короче из бюджета 100 миллионов умыкнули и в Лондон укатили. И ЧО???? Кого это возмутило?
sadda 19 сентября 2018 | 00:55
Кроме того Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Путин все вещает о борьбе с коррупцией, а что у него под носом творится типа не видит.
salut__521 19 сентября 2018 | 01:11
Смутно подозреваю, что навкин супружник хренов по привычке половину суммы сразу освоил себе на новые штаны с золотыми лампасами и штиблеты с брюликам на каждом...
sadda 19 сентября 2018 | 01:15
Кроме того мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу», которым руководит Татьяна Навка и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Гребут только так, пользуются тем что никто не может отказать Пескову как лицу приближенному к президенту. Это и есть одна из разновидностей коррупции. Но Путин как всегда не в курсе что у него под носом творится.