Фигуристка Татьяна Навка получила из бюджета 18 миллионов на проведение ледового шоу

Такие данные приводит издание «Собеседник», также напомнившее, что ранее она оказалась на седьмом месте рейтинга журнала Forbes по доходам среди жен российских чиновников и депутатов.

У ледового мюзикла «Руслан и Людмила», поставленного женой президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, оказалось немало партнеров и спонсоров. Одними из самых ценных оказались министерства культуры и образования, выделившие 18 миллионов рублей. Росконцерт, подотчетный Минкульту, перевел деньги напрямую по просьбе самой Татьяны Навки. Минобразования пошло другим путем – через один из столичных вузов ведомство выкупило почти семь тысяч билетов на шоу, которые обошлись в 12 миллионов рублей.

При этом звезды мюзикла Филипп Киркоров и Александр Панайотов денег за проект не получили – во всяком случае, об этом говорила сама Навка в передаче «Вечерний Ургант». Она пояснила, что артисты согласились работать по дружбе. «Собеседник» спросил у представителей компании «Навка Шоу», кому досталась основная прибыль от шоу, но они не ответили, заявив о «коммерческой тайне».

Песков и Навка поженились в 2015 году. Вскоре после этого разразился скандал с дорогими часами президентского пресс-секретаря. Его новая жена объяснила, что это был ее подарок.