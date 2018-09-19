Министр культуры Владимир Мединский предложил правительству назначить директором Фонда кино Ларису Солоницыну

Об этом со ссылкой на источники сообщает сайт «Медуза». Сейчас Солоницына возглавляет Музей кино. Её назначили в 2014 году вместо уволенного основателя музея Наума Клеймана. Вскоре у неё произошёл конфликт с коллективом, группа научных сотрудников объявила об увольнении, некоторых из них Клейман уговорил вернуться на работу.

Фонд кино фактически перешёл под контроль Минкультуры в конце августа. Министерство получило право предлагать правительству кандидатуры директора и членов совета фонда, которые будут решать вопросы о финансировании фильмов. После этого 20 российских режиссёров, продюсеров и руководителей телехолдингов написали письмо Мединскому с просьбой сохранить команду государственного Фонда кино.