Суд в Петербурге на 20 суток арестовал участницу митинга, пострадавшую во время столкновения с ОМОНом
Шахназ Шитик признали виновной в повторном нарушении правил проведения митинга. 16 сентября на акции против пенсионной реформы она стояла с плакатом со словами «Есть такая профессия преступную власть от народа защищать» и фотографировала людей на митинге. По словам Шитик, в кадр постоянно попадали сотрудники управления по противодействию экстремизму в гражданской одежде, сообщает издание «Фонтанка». Как пишет сайт «Медиазона», во время столкновения с полицейскими активистке наступили на грудь и распылили в лицо содержимое перцового баллончика.
Комментарии8
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alextheterrible 19 сентября 2018 | 00:15
Этим задержанием полиция подтвердила содержание плаката арестованной.
ivfn 19 сентября 2018 | 00:20
alextheterrible:
Сударь ,вам осталось узнать ,кто она такая Шахназ Шитик,
stebinmaku 19 сентября 2018 | 00:31
"русская" националистка Шахназ Давудовна Шитик
И там у них ещё имеется гей-активист Клинтон Баранов.. )
ivfn 19 сентября 2018 | 00:39
stebinmaku:
Все верно
А вообще то странная дама. не пропускает ни одного митинга,На митинги как в гости ходит
Хотя в наличии четверо детей. Она с мужем Эдиком реводюционной деятельность занимается.
Кстати
Р,уководителя ячейки мальцевской "Артподготовки" в СПб, активистку тамошней "Артподготовки" (и "русскую националистку", соответственно) зовут Шахназ Давудовна Шитик.
Читал ее воспоминания. Она настолько буйная ,что ее вне камеры только в наручниках водят ,пристегнутую к полицейскому.Даже в туалет пристегнутой водят. полицейский не уходит ,рядом стоит. ИТД и ИТД
zemljanka 19 сентября 2018 | 00:15
Нет предела.
mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 00:22
Мало того, что на грудь наступили, и газом в лицо шпрыхнули, так ещё и в тюрягу засадили.
Надо же, до какой степени мильтоны-экстремисты не любят попадать в кадр!
tks 19 сентября 2018 | 00:43
Путлеризм обыкновенный.
ivfn 19 сентября 2018 | 00:54
Мало дали. Ей хотелось бы больше . Но не проканало. Хотя дорога в Европы и Америки открыта.
Пора линять