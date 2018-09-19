Суд в Петербурге на 20 суток арестовал участницу митинга, пострадавшую во время столкновения с ОМОНом

Шахназ Шитик признали виновной в повторном нарушении правил проведения митинга. 16 сентября на акции против пенсионной реформы она стояла с плакатом со словами «Есть такая профессия преступную власть от народа защищать» и фотографировала людей на митинге. По словам Шитик, в кадр постоянно попадали сотрудники управления по противодействию экстремизму в гражданской одежде, сообщает издание «Фонтанка». Как пишет сайт «Медиазона», во время столкновения с полицейскими активистке наступили на грудь и распылили в лицо содержимое перцового баллончика.