СК начал проверку после аварии с участием автобусов в Воронежской области, где погибли не меньше пяти человек
Пострадали, по разным данным, от 20 до 40. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, рассказал представитель МЧС Рустам Рассаев.
Как уточняет агентство ТАСС, авария произошла на платном участке трассы «Дон».
Комментарии1
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roman_l Роман Филиппов 19 сентября 2018 | 00:20
Участок с двухполоской сто пудов.