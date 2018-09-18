Обшивку корабля «Союз», в котором нашли отверстие, решили обследовать снаружи

Российские космонавты сделают это во время выхода в открытый космос 15 ноября, сообщили в «Роскосмосе». Первый замгендиректора корпорации Николай Севастьянов сообщил, что комиссия, которая выясняет причины появления отверстия не нашла системных проблем в технологии изготовления космического корабля. Окончательные выводы будут сделаны ближе к концу осени.