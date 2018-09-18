Обшивку корабля «Союз», в котором нашли отверстие, решили обследовать снаружи
Российские космонавты сделают это во время выхода в открытый космос 15 ноября, сообщили в «Роскосмосе». Первый замгендиректора корпорации Николай Севастьянов сообщил, что комиссия, которая выясняет причины появления отверстия не нашла системных проблем в технологии изготовления космического корабля. Окончательные выводы будут сделаны ближе к концу осени.
Комментарии3
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askol2016 18 сентября 2018 | 23:11
А снаружи будет написано: "Здесь был Вася!"
danko1 18 сентября 2018 | 23:22
askol2016: Если российские космонавты будут выходить без американских, хотя раньше совместное обследование планировалось, то визитку Трампа найдут. Или Обамы, продолжающего "гадить".
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 23:13
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