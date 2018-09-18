Россия возглавила список стран, лидирующих по числу невыполненных решений ЕСПЧ

Такие данные опубликовал Совет Европы в преддверии ежеквартального заседания, на котором планируется обсудить вопросы контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека. По данным Совета Европы, из почти двух тысяч четырехсот постановлений, вынесенных ЕСПЧ по делам против России, было полностью выполнено и закрыто только около шестисот – то есть 25%, — пишет РБК.