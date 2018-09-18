Россия возглавила список стран, лидирующих по числу невыполненных решений ЕСПЧ
Такие данные опубликовал Совет Европы в преддверии ежеквартального заседания, на котором планируется обсудить вопросы контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека. По данным Совета Европы, из почти двух тысяч четырехсот постановлений, вынесенных ЕСПЧ по делам против России, было полностью выполнено и закрыто только около шестисот – то есть 25%, — пишет РБК.
Комментарии3
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stebinmaku 18 сентября 2018 | 23:11
Страна невыполненных решений ЕСПЧ - это страна выученных уроков..
agamasat 18 сентября 2018 | 23:13
зато, по числу последовательности дьявольщины - впереди Планеты всей!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 23:15
❤️❤️❤️
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