Канада готова оказать поддержку Петру Верзилову и его семье, заявили в МИДе страны
Канада готова оказать поддержку участнику Pussy Riot Петру Верзилову и его семье, заявили в МИДе страны. Там отметили, что в Оттаве внимательно следят за состоянием здоровья активиста. Он имеет, в том числе, канадское гражданство.
Пётр Верзилов сейчас проходит лечение в Германии. Врачи подозревают отравление.
Между тем участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в интервью «Эху» рассказала, что Верзилов участвовал в выяснении причин гибели российских журналистов в ЦАР и в день предполагаемого отравления он должен был получить результаты расследования. Также стало известно, что Верзилов собирался ехать в Центральную Африку в составе съемочной группы. У него был забронирован билет, однако в самый последний момент он не смог поехать, поскольку лично решил принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу.
Комментарии5
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blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 23:08
Не удивительно. ))
Канада всегда готова оказать поддержку наркоману, зоофилу, педофилу, половому извращенцу ну, и в том числе, конечно, Верзиле-дегенерату. ))
mosser 18 сентября 2018 | 23:14
blinorozhiy_chmo: какая самокритика, молодец!
kara 18 сентября 2018 | 23:13
но, если это будет точно отравление, добавила Канада.
mosser 18 сентября 2018 | 23:16
Помогите Путина и ко убрать, а Канада?
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 23:17
❤️❤️❤️
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