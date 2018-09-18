Канада готова оказать поддержку Петру Верзилову и его семье, заявили в МИДе страны

Канада готова оказать поддержку участнику Pussy Riot Петру Верзилову и его семье, заявили в МИДе страны. Там отметили, что в Оттаве внимательно следят за состоянием здоровья активиста. Он имеет, в том числе, канадское гражданство.

Пётр Верзилов сейчас проходит лечение в Германии. Врачи подозревают отравление.

Между тем участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в интервью «Эху» рассказала, что Верзилов участвовал в выяснении причин гибели российских журналистов в ЦАР и в день предполагаемого отравления он должен был получить результаты расследования. Также стало известно, что Верзилов собирался ехать в Центральную Африку в составе съемочной группы. У него был забронирован билет, однако в самый последний момент он не смог поехать, поскольку лично решил принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу.