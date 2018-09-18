Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения Ил-20 в Сирии. По какой статье идёт расследование, не уточняется. Самолет был сбит сирийскими ПВО накануне. Погибли 15 российских военнослужащих. Москва обвиняет Израиль. Израильские власти возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.