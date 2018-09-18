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23:01, 18 сентября 2018

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения Ил-20 в Сирии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения Ил-20 в Сирии. По какой статье идёт расследование, не уточняется. Самолет был сбит сирийскими ПВО накануне. Погибли 15 российских военнослужащих. Москва обвиняет Израиль. Израильские власти возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.

Комментарии

16

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tks 18 сентября 2018 | 23:06

Подозреваемые - военнослужащие ПВО Сирии?

traxau_okurka 18 сентября 2018 | 23:07

tks: Суперская новость!! Не грех на радостях и рюмочку коньяка хорошего пропустить по такому случаю))) Чем больше ихтамнетов подохнет за дворцы-шубохранилища-виолончели фюрера – тем в России будет меньше неадекватов)))

tks 18 сентября 2018 | 23:10

traxau_okurka: Погибшие - сраму не имут.
А вот что творится с истинными виновниками гибели российских военных, которые находятся в Кремле, на Старой площади и Арбатском Военном округе, - это полный неадекват.

danko1 18 сентября 2018 | 23:19

tks: Против Путина его суды за гибель тех, кого он 2 раза уже полностью "выводил", уголовное дело возбуждать не будут.
Потом, по совокупности с другими преступлениями, в реальном суде и за гибель этих военных судить будут.

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 23:22

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

cite 18 сентября 2018 | 23:07

С нетерпением ждем асада в ярославской колонии!))

ansh 18 сентября 2018 | 23:15

cite: Путин своих не сдаёт, однако.

mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 23:07


Вот и нашлась настоящая работа для бастрыкинцев.
Российский военспец выстрелом из российской зенитки российской ракетой сбил российский самолёт.
Видимо, его арестуют и посадят пожизненно?

koshkairina 18 сентября 2018 | 23:08

Не, это несерьёзно: даже визитку Яроша не нашли...(((

agamasat 18 сентября 2018 | 23:16

СК копанет так глубоко, что задастся вопросом вообще о причинах помощи людоеду Асаду?) Конечно же нет, иначе встанет вопрос и о веских причинах существования самой российской империи...

j_partizan 18 сентября 2018 | 23:16

Нет, Путин не сможет поднять Россию.
Нужна более решительная личность.

tks 18 сентября 2018 | 23:19

j_partizan: Не личность нужна. Нужны работающие институты власти и институции.

mosser 18 сентября 2018 | 23:22

j_partizan: да он вообще чмо

linktest 18 сентября 2018 | 23:20

Бред какой-то. Типа Израиль провел спецоперацию по сбитию сирийскими ПВО нашего самолета-разведчика?
Следили, ждали пока взлетит и начнет работать и послали истребители специально прикрываться нашим самолетом от зенитных ракет. Больно крутые эти израильтяне, наши самолеты чужими руками сбивают. Лучше с ними не связываться, наверное, вообще.

mosser 18 сентября 2018 | 23:20

Асада уже арестовали и везут в Москву, Путин в Лефортово.

o_smirnov 18 сентября 2018 | 23:22

Ждём балет "Лебединое озеро" по всем телеканалам.

Уже соскучились по классике!

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