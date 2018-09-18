Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения Ил-20 в Сирии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения Ил-20 в Сирии. По какой статье идёт расследование, не уточняется. Самолет был сбит сирийскими ПВО накануне. Погибли 15 российских военнослужащих. Москва обвиняет Израиль. Израильские власти возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии16
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tks 18 сентября 2018 | 23:06
Подозреваемые - военнослужащие ПВО Сирии?
traxau_okurka 18 сентября 2018 | 23:07
tks: Суперская новость!! Не грех на радостях и рюмочку коньяка хорошего пропустить по такому случаю))) Чем больше ихтамнетов подохнет за дворцы-шубохранилища-виолончели фюрера – тем в России будет меньше неадекватов)))
tks 18 сентября 2018 | 23:10
traxau_okurka: Погибшие - сраму не имут.
А вот что творится с истинными виновниками гибели российских военных, которые находятся в Кремле, на Старой площади и Арбатском Военном округе, - это полный неадекват.
danko1 18 сентября 2018 | 23:19
tks: Против Путина его суды за гибель тех, кого он 2 раза уже полностью "выводил", уголовное дело возбуждать не будут.
Потом, по совокупности с другими преступлениями, в реальном суде и за гибель этих военных судить будут.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 23:22
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
cite 18 сентября 2018 | 23:07
С нетерпением ждем асада в ярославской колонии!))
ansh 18 сентября 2018 | 23:15
cite: Путин своих не сдаёт, однако.
mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 23:07
Вот и нашлась настоящая работа для бастрыкинцев.
Российский военспец выстрелом из российской зенитки российской ракетой сбил российский самолёт.
Видимо, его арестуют и посадят пожизненно?
koshkairina 18 сентября 2018 | 23:08
Не, это несерьёзно: даже визитку Яроша не нашли...(((
agamasat 18 сентября 2018 | 23:16
СК копанет так глубоко, что задастся вопросом вообще о причинах помощи людоеду Асаду?) Конечно же нет, иначе встанет вопрос и о веских причинах существования самой российской империи...
j_partizan 18 сентября 2018 | 23:16
Нет, Путин не сможет поднять Россию.
Нужна более решительная личность.
tks 18 сентября 2018 | 23:19
j_partizan: Не личность нужна. Нужны работающие институты власти и институции.
mosser 18 сентября 2018 | 23:22
j_partizan: да он вообще чмо
linktest 18 сентября 2018 | 23:20
Бред какой-то. Типа Израиль провел спецоперацию по сбитию сирийскими ПВО нашего самолета-разведчика?
Следили, ждали пока взлетит и начнет работать и послали истребители специально прикрываться нашим самолетом от зенитных ракет. Больно крутые эти израильтяне, наши самолеты чужими руками сбивают. Лучше с ними не связываться, наверное, вообще.
mosser 18 сентября 2018 | 23:20
Асада уже арестовали и везут в Москву, Путин в Лефортово.
o_smirnov 18 сентября 2018 | 23:22
Ждём балет "Лебединое озеро" по всем телеканалам.
Уже соскучились по классике!