Не меньше пяти человек погибли в результате столкновения двух автобусов под Воронежем
Это официально подтверждает МЧС, сообщает агентство «Интерфакс». Пострадали, по разным данным, от 20 до 40 человек. По предварительной версии, один автобус въехал в другой, стоящий на обочине, рассказала замначальника пресс-службы МВД по Воронежской области Елена Подтынных.
Как уточнили в Центре медицины катастроф, шестеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Прокуратура начала проверку.
Комментарии2
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tks 18 сентября 2018 | 23:15
Эх, многострадальный Воронеж...
Погибшим - Царствие небесное, пострадавшим - скорейшего выздоровления!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 23:24
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz