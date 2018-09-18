Не меньше пяти человек погибли в результате столкновения двух автобусов под Воронежем

Это официально подтверждает МЧС, сообщает агентство «Интерфакс». Пострадали, по разным данным, от 20 до 40 человек. По предварительной версии, один автобус въехал в другой, стоящий на обочине, рассказала замначальника пресс-службы МВД по Воронежской области Елена Подтынных.

Как уточнили в Центре медицины катастроф, шестеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Прокуратура начала проверку.